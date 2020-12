VEREVAHETUS! Kristel Aaslaid saab raadiosaates „Naistesaun“ uue kaassaatejuhi: ajasin alguses sõrgu vastu 

Kethi ütleb Õhtulehele, et talle tehti pakkumine paar nädalat tagasi. "Alguses ma ajasin sõrgu vastu, et mis mina ja ei hakka tulema. Siis küsiti veel kord ja mõtlesin, et mis seal ikka, ma siis proovin. Kristel on ju mu pikaaegne koleeg ja sõber, aastast 2012," räägib ta.

Esimene saade Kethiga on eetris sel laupäeval, 2. jaanuaril kell 10 Raadio 2-s. "Ma ei ole varem ERRi jaoks töötanud." Kethi ütleb, et saates oligi plaanis teha verevahetus ning saatejuhid vahetada. "Läks nii, et Kristel jäi ja mina tulin. Mind kutsus Carola Madis, kelle saade see on. Tore, kui tundus, et ma sobin ja vaatame, mis kuulajad sellest arvavad."

Saade jõudis eetrisse suvel ning seal võetakse ette kõik teemad, millest naised võiksid omavahel rääkida, aga mida tihti ei tehta. "Eesmärk oleks rohkem nendel teemadel teada saada. Kindlasti on mingid asjad, mille kohta mõni naine arvab, et ta ei julge sellest rääkida ja see on nii imelik, aga lõpuks tuleb välja, et kõigil on samad mured ja hirmud," rääkis Aaslaid juunis Õhtulehele.