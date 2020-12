Paljas Porgand vahetati raadiosaates „Naistesaun“ välja: kuulsin sellest ajakirjanikult. Mina teadsin, et vahetuvad mõlemad saatejuhid

Kethi ütleb Õhtulehele, et talle tehti pakkumine paar nädalat tagasi. "Alguses ma ajasin sõrgu vastu, et mis mina ja ei hakka tulema. Siis küsiti veel kord ja mõtlesin, et mis seal ikka, ma siis proovin. Kristel on ju mu pikaaegne kolleeg ja sõber, aastast 2012," räägib ta. "Väiksena, kui Valga koolis õppisin, käisin raadioringis ja seal on siiani raadio Ruut FM. Mõtlesin, raadiotöö oleks lahe."