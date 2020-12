Anthony Hopkins on 45 aastat kaine püsinud 

Oscari laureaat avaldas Instagramis videosõnumi, milles vaatas tagasi keerulisele aastale ning kutsus inimesi üles vastu pidama. "Paljude-paljude-paljude jaoks on tänavu olnud palju valu ja kurbust," nentis Hopkins. Kuid ta ise on näide meelekindluse triumfist. "Täna 45 aastat tagasi tabas mind arusaamishetk," ütles näitleja ja lisas, et toona tüüris ta katastroofi poole. "Olin end surnuks joomas. Ma ei taha siin epistlit pidada, aga ma sain sõnumi, väike mõtteke küsis: "Kas tahad elada või surra?" Ja ma ütlesin: "Ma tahan elada.""