OTSEGALERII | Aastahiti viisid koju Clicherik & Mäx ning gameboy tetris looga „Maakas“! 

11. nublu - croissantid 12. Ariadne - Queen of My Own 13. nublu - 1-2 14. TRAD.ATTACK! - Armasta mind (feat. Vaiko Eplik) 15. Púr Múdd - Ooh Aah 16. nublu x Mikael Gabriel - Universum 18. Karl-Erik Taukar - Kuule 19. NOËP - Young Boy 20. Jaagup Tuisk - miinusprojekt 21. nublu - Laiaks lüüa 22. pitsa - eos 23. Grete Paia - Maru 24. pitsa - avokaado (leidsin ta) 25. Clicherik & Mäx - Ei Skoori 26. Jaagup Tuisk - A Beautiful Lie 27. Liis Lemsalu - Halb või hea 29. Pluuto - OD ft. heleza Shanon - Siia ma jään 28. Egert Milder - Georgia (On My Mind) 30. villemdrillem - sumsum 31. Maian - Papi 32. Traffic - Üks kord veel 33. Pluuto - Tesla ft. villemdrillem 34. GENKA & DEW8 - Ma Ei Oska Kaine Peaga Peol Midagi Teha 35. NOËP x CHINCHILLA - On My Way 36. Merilin Mälk - Tõuseb tuul 37. Clicherik & Mäx - OMG 38. Anett x Fredi - Write About Me 39. Kosmikud - Emad tuhad, isad söed 40. Miljardid - Savi

1. The Weeknd - Blinding Lights

2. Harry Styles - Watermelon Sugar

3. Billie Eilish - Therefore I Am

4. Harry Styles - Golden

5. Cardi B - WAP feat. Megan Thee Stallion

6. Harry Styles - Adore You

7. BTS - Dynamite

8. The Weeknd - In Your Eyes

9. 24kGoldn - Mood ft. iann dior

10. Harry Styles - Falling

11. Miley Cyrus - Midnight Sky

12. Billie Eilish - My Future

13. Lady Gaga, Ariana Grande - Rain On Me

14. Ariana Grande & Justin Bieber - Stuck with U

15. Dua Lipa - Physical

16. Dua Lipa - Don't Start Now

17. Doja Cat - Say So

18. Regard - Ride It

19. Dua Lipa - Break My Heart

20. Ariana Grande - Positions

21. LA Vision & Gigi D'Agostino - Hollywood

22. Lady Gaga - Stupid Love

23. SAINt JHN - Roses

24. Juice WRLD & Marshmello - Come & Go

25. Taylor Swift - cardigan

26. Stormzy - Own It (feat Ed Sheeran & Burna Boy)

27. Twenty One Pilots - Level of Concern

28. Black Eyed Peas, J Balvin - RITMO (Bad Boys For Life)

29. Travis Scott feat. Young Thug & M.I.A. - FRANCHISE

30. DaBaby - Rockstar feat. Roddy Ricch

31. Kygo, Tina Turner - What's Love Got to Do with It

32. Drake - Toosie Slide

33. Travis Scott - The Plan

34. Justin Bieber - Holy ft. Chance The Rapper

35. Dua Lipa - Levitating (ft. DaBaby)

36. Jubel - Dancing In The Moonlight (feat. NEIMY)

37. Foo Fighters - Shame Shame

38. Mac Miller - Good News

39. Arizona Zervas - Roxanne

40. Tame Impala - Lost in Yesterday