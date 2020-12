Mees või naine, Tõnisest noorem või vanem? Paku, kes on „Eesti laul 2021“ teine saatejuht! 

"Arva ära, kellest saab "Eesti Laul 2021" teine saatejuht! On see mees või naine?! Tõnisest noorem või hoopis vanem? Muusik, näitleja või keegi kolmas?" on kirjas ürituse Instagramis. Saladus avaldatakse 31.12 ETV aastavahetuse programmis.