Priit Loog: vahel varastan pere arvelt aega ja tegelen liiga palju asjadega, mis kodust väljapoole jäävad 

"Oma parema äranägemise järgi proovin neid asju hoida kogu aeg balansis – pereelu ja kõiki muid tegemisi –, aga ilmselt, kui küsida minu kalli elukaaslase käest, ütleks tema kindlasti, et Priitu näeb kodus kui kuuvarjutust. Ma ise arvan, et olen päris tubli, aga ilmselt vahel varastan pere arvelt aega ja tegelen nende asjadega, mis kodust väljapoole jäävad, liiga palju," sõnab näitleja.

Üks Loogi hobidest on fotograafia ja eelkõige meeldib talle pildistada vaatepilte, milles on olemas see miski, mida on keeruline sõnadesse panna. Eelmisel aastal sai ta aga pildistamisega rohkem tegeleda kui tänavu: "Mõnes mõttes on seda sel aastal saanud vähem teha, kuna teatris on tööd palju olnud."