10 head põhjust: miks on raamatute lugemine kasulik harjumus? 

Regulaarne lugemisharjumus pikendab tervena elatud aastaid. Eriti hea mõju on sellel mälule, kuna lükkab edasi näiteks dementsust ja Alzheimeri tõbe. Uuringud on näidanud, et nende inimeste, kes armastavad palju lugeda, eluiga on märgatavalt pikem kui mittelugejatel.