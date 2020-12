Gerli Padar kolimisest: pidin terve elamise Tartus kahe päevaga kokku panema 

"Sellest, kui Martin ja Amanda Tallinnasse kolisid, oli möödunud vast kaks nädalat, kui Martin helistas ja ütles, et talle ei meeldi, kui pool perest on ühes ja pool teises linnas." Gerli peab tähendusliku pausi ja jätkab: "Ja siis lisas, et tead, ma tellisin kolimisauto ära, kahe päeva pärast on ukse ees. Saad aru – ma pidin terve elamise Tartus kahe päevaga kokku panema! Ja nii ma ei jõudnudki midagi sorteerida, vaid panin kõik, mis meil oli, kastidesse."