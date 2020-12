SUUR HOROSKOOP | Selgeltnägija Tene Laul ütleb, mida toob 2021. aasta! 

2021. aasta on teine aasta 12aastasest astroloogilisest perioodist. Kui 2020. aasta lammutas vanad struktuurid ja tõi hulgaliselt segadust, siis sellele järgnev aasta annab võimaluse end uutes suundades liikuma seada.

2021. aastal tuleb olla ise aktiivne ja näha suurt vaeva enda õnne ning heaolu nimel. See on alanud perioodile vundamendi loomise ja esimese aasta segaduse likvideerimise aeg. Oodata on suuri ülemaailmseid muudatusi. Kõik see kujundab ümber rutiinid, mis ongi selle aasta põhiline märksõna. Rutiinist väljaastumine tähendab, et tuleb kohaneda, muutuda ja enda elustiili nüüdisaegsemaks kujundada. Nendele, kes ei soovi muudatustega kaasa minna, on saabuv aasta raske, eelkõige enda sisemiste konfliktide tõttu.