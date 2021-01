AASTA 2021 | Numeroloog Timo Reinpal: 2021 on hea aasta oma elukvaliteeti parandada 

„Need on väljastpoolt meieni jõudvad jõud, mis värvivad elu vastavalt oma energeetikale. Küll aga on erinev iga inimese reaktsioon neile energiatele – need sõltuvad juba igaühe isiklikest numbrilistest võngetest ehk energeetilistest vibratsioonidest, mida keegi sündides kaasa on saanud.“