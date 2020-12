AASTA 2021 | Selgeltnägija Viktoria Betlem: ihatakse armastust, aga tõuseb ka vabaduse ja petmise teema 

„Mina kuldseid aegu ei näe,“ tõdeb ta. „Mina näen seda, et inimesed on segaduses ja midagi toredat seal ei ole. Ja ma ei ütle, et on saabunud uue ajastu algus, on hoopis vana ajastu lõpp, mis muudkui kestab ja kestab ja keegi ei tea, kui kaua kestab. Sest jumal ei vaata kalendrit.“