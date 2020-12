AASTA 2021 | Numeroloog Kai Tamm: 2021. aasta võib olla elu pöördepunkt 

„Vanad probleemid lahenevad nagu iseenesest,“ lubab ta, „inimesed näevad uusi suundi nii töös kui ka isiklikus elus. See on dünaamiliste muutuste aasta. Elus toimub palju üllatuslikku. Tarkus ja mõistlikkus on küll olulised, kuid sel aastal puututakse kokku valikutega, mis nõuavad ka kiiret reaktsiooni. Kui kasutatakse üldlevinud lähenemisi, on see periood edutu. Kohane kõige uuega. See on omamoodi vabanemise ja ümbersünni aasta.“