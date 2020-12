Müstika AASTA 2021 | Nõid Ingrid von Wicca: tekivad uued, inimestega manipuleerivad liikumised Sirje Presnal , täna 08:26 Jaga: M

Ingrid von Wicca Foto: Erki Pärnaku

„Globaalsel tasandil läheb majanduslik seis, vähemalt aasta esimeses kvartalis, keerulisemaks,“ ennustab wicca-nõid Ingrid uueks aastaks. „Me vajame selget tulevikuplaani, kuidas oma finantsasjadega toime tulla. Tundub, et suur osa inimesi on oma raha lihtsalt kulutanud ning see paneb neid aasta esimeses pooles oma finantsseisu pärast muretsema.“