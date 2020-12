Katrin Pauts: ei viitsi enam aastavahetusel telekat vaadata, jõle igav, üldiselt samad mollid ja tüütud jutud nagu alati

Ei usu, et televaataja pahandaks, kui nende aastast aastasse korduvate punnitatud programmide asemel lastaks 24 tundi järjest “Visa hinge” või “Politseiakadeemia” kordusi. Nagunii kõik kordub. See oleks odavam. Arvustaja ei peaks aina otsima õõnsalt kõlavaid õigustusi, miks näeb igal aastavahetusel neid ainukesi tuntud eestlasi, kes on nõus taksosse istuma ja kogu selle jandi kaasa tegema. Traditsioonid! Me tahame end turvaliselt tunda “palavalt armastatud” (loe: kõiki surmani ära tüüdanud) kuulsuste seltsis!

Kui mu andmed õiged on, osaleb palavalt armastatud Anne Veski vähemalt kahe telekanali programmis. Loomulikult ei saa eetrist puududa veel palavamalt armastatud Ivo Linna ja Karl-Erik Taukar… Kahtlemata on nad toredad ja austusväärsed inimesed, aga miks taidlevad nad (peaaegu?) IGAL AASTAL ometi IGAL POOL, jumal halasta? Kas iseendast nii ei väsi? Või miks ka mitte, kui kord juba soeng tehtud ja värskelt pressitud pükstega linna tuldud. Ega juukselakk ja elekter ole raisata! Kes see oleks nii lihtsameelne, et duubeldamist ennetada soovides toimetajale kõne teeks: “Kuule, mind ETV juba kutsus, äkki ma siis TV3 seekord ei tuleks?”

Aga praegu? Mille üle praegu kogu hingest solvuda, et jõululääguse viimased jäänused südamest kaoksid? Ehk selle peale, kuidas kuulsus X saatejuht Y-le, või, oot, tegelikult ju mulle, kui lolliks ja lihtsakeseks peetud ning pidevalt alahinnatud Eesti televaatajale, jahvatab: “Ja siis ükskord sada aastat tagasi ma, hahahaa… Oot, ega ma seda lugu juba kuskil rääkinud ole?”, mille eest tänab saatejuht teda ülepakutud joviaalsusega: “Tõesti uskumatult vaimukas ja ennekuulmatu lugu, mis erutab laiu rahvamasse, mitte ainult meid omavahel, kes me juba aastaid kamraadid oleme, nii et sa nõustud iga jumala kord mu saatesse tulema, ja sinu gruupisid, vanaema ja kolme sõpra. Tule aga järgmisel aastal jälle, sest kõik on nüüd juba nii lakku täis, et nagunii ei mäleta… Stuudiopublik! Teile ju öeldi, et enne keegi kapsapirukat ei saa, kui naerate võimalikult kõva häälega. Igaüks vähemalt kolme inimese eest! Oeh. Kus meil see šampus on? Tehke, et paistaks, nagu jooksin õunamahla.” Mu lemmikvandenõuteooriaid on, et aastavahetuse televisioon on nii kohutavalt üheülbaline alkoholikaupmeeste tellimusel.