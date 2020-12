Inimesed Nimekat moekunstnikku süüdistatakse mees- ja transmodellide ahistamises Toimetas Triin Tael , täna 12:11 Jaga: M

Alexander Wang koos Lady Gagaga 2015. aastal Metropolitani kunstimuuseumi kostüümiinstitudi galal Foto: Reuters/Scanpix

Nimekat New Yorgi moedisainerit Alexander Wangi on tabanud rängad süüdistused - mitmed inimesed väidavad sotsiaalmeedias, et moekunstnik on neid uimastanud ja seksuaalselt rünnanud.