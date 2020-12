„Elektrooniku seikluste“ kaksikuid mäletad? Üks neist sai juba vanaisaks 

Mullu möödus „Elektrooniku seikluste“ valmimisest nelikümmend aastat. Tegevuse keskmes oli Odessa koolipoiss Sergei Sõroješkin, kes kohtub oma elektroonilise teisikuga. Serjožaks ja Elektroonikuks kehastusid kaksikvennad Juri ja Vladimir Torsujev, kellest said üle Nõukogude Liidu superstaarid.

2020. aasta on Vladimir Torsujevile tähtis õige mitmel moel. Komsomolskaja Pravda paljastab, et endine teinitäht-kaksik abiellus viis kuud tagasi ukrainlanna Liliaga. Abielu on Vladimirile juba viies. Nüüd toimus noorpaari elus teine kaalukas sündmus: Vladimir sai vanaisaks.