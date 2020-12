HÕISSA PULMAD | Brigita Murutar abiellus oma kallimaga 

Meestepäeval jagas Brigita Facebookis pilti, kus on näha ka särav kihlasõrmus. "Võin julgelt väita, et kui mees hoiab, armastab, austab, julgustab, kuulab ja nunnutab oma naist, siis naine, kes on harjunud kõige eest võitlema ja kõigiga, rahuneb ja puhkeb õide. Samalaadne efekt kehtib ka vastupidiselt, kohe kindlasti ei ole vaid mehe kohustus olla hooliv ja hoolitsev, austav ja arvestav, on imeline kulgeda nagu võrdne võrdsega-tandemina," kirjutas ta.

"Olen endistviisi arvamusel, et naisele võiks lilli (või muud meelepärast) tuua ka muul ajal kui naistepäeval, samuti leian, et armsaid žeste võiks oma kallitele meestele teha spontaanselt, mitte kohustusest, sest kalender käseb, ent on siiski äge, et on päev, mil mehi meeles pidada, kui see muul ajal mingil kummalisel põhjusel meelde ei tule. Aitäh, et oled minu sõber, teekaaslane ja kallim! Head meestepäeva, mehed!" lisas Brigita.