„Star Treki“ näitleja James Doohani tuhk smugeldati rahvusvahelisse kosmosejaama 

Intervjuus ajalehele The Sunday Times rääkis Garriott, kuidas temaga võttis ühendust näitleja poeg Chris Doohan, kes ütles, et isa soov on pääseda ISS-i.

"Tema perekonnal oli väga hea meel, et tuhk sinna tõusis, kuid olime kõik pettunud, et me ei saanud sellest nii kaua avalikult rääkida. Nüüd on möödas piisavalt aega, et saaksime," ütleb Garriott.