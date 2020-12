Inimesed Kadri Hunt: loodame, et kolmandal korral saame „Entel-tenteli“ juubeli peetud Katrin Helend-Aaviku , täna 22:30 Jaga: M

Eesti Raadio laste laulustuudioga on Kadri Hunt andnud välja 17 heliplaati, nende seas ka äsja ilmunud „Entel-tentel 50“. Fotol on hetk eelmise aasta kontserdilt „Jõulutähe valgel“. Sel aastal jäid koroona tõttu kontserdid ära, aga Kadri loodab, et uus aasta lubab taas kauneid ühiseid esinemisi. Foto: Vahur Lõhmus

„„Entel-tenteli“ juubelikontserdid pidid toimuma Eesti neljas suuremas kontserdimajas märtsi lõpus. Stsenaariumid, proovigraafikud ja muu oli mul kõik valmis tehtud, õhtujuhtidega kontsertide kulg läbi arutatud, aga paar päeva enne peaproovi sulgus koroona tõttu kõik,“ tõdeb laulja ja muusikaõpetaja Kadri Hunt, kes on kunagine laululaps. Valus hoop oli ka see, kui paar päeva enne oma 80 aasta juubelit lahkus ootamatult tema isa Märt Hunt, kes pidi Tallinna kontserdil pidulikult lavale tulema ja mängima klaveril oma laulu „Sulle, emake“, millega tema tütar omal ajal end eestlaste südamesse laulis.