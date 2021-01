PÄEVAHOROSKOOP: laupäev, 2. jaanuar 

Palju õnne, Kaljukits! Algamas on võimaluste rohke, ent mõneti vastuoluline aastaring. Arendada uusi rahuldust pakkuvaid armusuhteid, kuid seejuures võivad sind pidurdada mineviku mõjud ning nendest tulenevad hirmud. Sul tuleb selgelt aru saada, et kunagised äpardused on möödas, siin ja praegu on kõik võimalik.