KOLETUD JÕULUD: popkaunitar jäi üleöö kurdiks ja sattus haiglasse 

32aastane poptäht seletas, et ta kannatab kuulmise nõrgenemist ja tasakaaluhäireid põhjustava Ménière'i tõve all. "Tean, et see on paljudel ja minuga on tegelikult paljud ühendust võtnud ja head nõu andnud," rääkis Jessie Daily Maili teatel Instagram Live'is.