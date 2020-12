Henrik Normann reisipiirangutest: eestimaalaste suured majad, basseinid, talveaiad ja sauna eesruumid said nüüd rakendust täie lauluga 

"Eestlane tegelikult ei oskagi kodus puhata. Kõik need suured majad ja sinna juurde kuuluvad basseinid, talveaiad, puhkenurgad, sauna eesruumid ja kõik muu, said nüüd rakendust täie lauluga. Enne olid need jahedad toad, mis kogusid koli. Nüüd puhatigi oma puhkenurgas," arutles näitleja ja lisas, et lõpuks õpiti olema kodus.