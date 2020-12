RASKED AJAD ÖÖELUS! Tallinna vanalinna klubi pandi müüki 

Müügikuulutuses jagatakse uuele omanikule ka lahkesti soovitusi, mida suure südalinna hoonega ette võtta. Mis siis, et praegusel piirangute ajastul ükski neist soovitustest kasuks ei tule. "Äris võidavad need, kes kehval ajal tõusuks valmistuvad! Kutsu inimesed trendikale ja maitsvale hommikusöögile. Paku päeval rikkalikku lõunabufeed. Õhtuti paku võimalust broneerida ruume firma- või erapidudeks, moeetendusteks, telesaadete salvestusteks või milleks iganes. Kes ei tahaks sinu ägedas ööklubis oma üritust korraldada! Ja öösel… öösel on seal muidugi linna vingeim ööklubi, kus pidutsetakse nii nagu homset poleks."

Tundub, et Tallinna ööelumekad sammuvad Tartu jälgedes. Oktoobris teatas Club Illusion, et pärast 14 piduderohket aastat on kõik läbi. Koroonapiirangutest tingitud klientide vähesus pani ööklubi Illusionile sellise majandusliku põntsu, et edasi tegutseda pole enam vahendeid. Juba aastate eest suleti Tartus ka legendaarsed ööklubid Atlantis ja Club Tallinn.