Inimesed Vene „Kolme musketäri" kuninganna lamab Covidi tõttu reanimatsioonis Toimetas Triin Tael , täna 09:55

Alissa Freindlihh Foto: JAREK JÕEPERA

Legendaarne vene näitlejanna Alissa Freindlihh haigestus nii tõsiselt Covid-19-sse, et on haigla reanimatsiooniosakonnas hingamisaparaadi küljes. Vene meedia teatel on koroonaviiruse tõttu samas haiglas ka Freindlihhi tütar.