Anna oma lemmikule hääl! Algas tänavune aastahiti hääletus 

Algas tänavune aastahiti hääletus Toimetas Merilyn Närep , täna 20:48

R2 aastahitt 2019 Foto: Tiina Kõrtsini

Esimest korda kolmes voorus toimuv Raadio 2 muusikaküsitlus Aastahitt kuulutas täna välja Eesti lugude esikümne. Alanud on uus hääletusvoor, Aastahitt 2020 võitja selgub juba 30. detsembril.Esikümnest leiab tervelt kolme looga nii 5MIINUST kui ka villemdrillemi, räpiskeenet esindavad edetabelis veel reket, Clicherik & Mäx, Pluuto ning pitsa. Raadiokuulajate kokku pandud edetabel peegeldab Raadio 2 peatoimetaja Kristo Rajasaare sõnul värvikalt lõppeva aasta muusikatrende. „Iga Aastahiti tabel on aastate pärast tagasi vaadates nagu ajarännak sellesse aastasse ning tuletab meelde, mis lood sel aastal enim kõlasid,“ ütleb ta. Nii on aastahiti tabelisse jõudnud kümnest parimast loost tervelt seitse koostöölood mitme artisti vahel. „Koroonakevad tõi paljudele artistidele rohkelt vaba aega, et oma muusika kallal töötada, aga sellest sündis nii Eestis kui ka mujal žanri piire nihutavaid koostöölugusid,“ ütleb ta.Aastahiti võitja selgub 30. detsembril ja oma lemmikut saab hää