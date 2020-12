Põltsamaa mees, kes on ligi 50 aastat koopas elanud, viibib hooldusravil 

Kohalik elanik Kalle (nimi muudetud) rääkis Katrin Lustile, et mees liigub oma hoovis puude külge kinnitatud nööride abil ja ta on olnud pime juba vähemalt kümme aastat. „Kui hakkasin uurima, tuli välja, et temast teadsid kõik kohalikud, nii vallavalitsus kui ka naabrid. Selline olukord tundub aastal 2020 täiesti ebareaalne.“

Mees käis teda ka vaatamas ja vaatepilt, mis talle avanes, oli õõvastav. „Pime vanamees koperdas metsa all ringi ja hoidis nööridest kinni, et ühe puu juurest teise juurde liikuda. Hõikasin teda ja koopasuudmest tuli välja mees, kes võis olla umbes 80aastane. Minuga ta eriti rääkida ei soovinud, küsisin, kuidas saaksin aidata, aga ta ütles, et kõik on hästi.



Tundub, et seal on kunagi olnud talumaja. Maja on täiesti lagunenud ja mees elab koopas. Näha on, et keegi on teda aitamas käinud ja varemetele paigutanud plastikaatkiled, et sealt läbi ei sajaks,“ räägib ta.



Kalle oli suhelnud ka Põltsamaa vallaga ja tuli välja, et valla sotsiaaltöötaja on koopas elavast mehest teadlik. Ta toob mehele kord nädalas süüa ja vett. Valla töötajad on aidanud ka eelmainitud kile mehe elupaigale peale tõmmata. Lisaks toob vald talle põhku, kuna küttekollet mehel pole ja ainukene, mis talle sooja annab, ongi põhk.



Vallavalitsus sõnas ,et pärast seda, kui Katrin Lust käis Jaagu seisukorda filmimas, paigaldati Jaagu elukoha juurde soojak, mida mees polnud kordagi kasutanud. Kus pesitseb mees aga nüüd?



„Praegu on ta hooldusravil. Ta on jäänud kindlaks kõigile oma põhimõtetele toitumise ja meditsiini osas. Sellega püütakse arvestada ja talle vastu tulla. Ma arvan, et see ei ole kindlasti veel lõplik lahendus olukorrale,“ sõnab „Kuuuurija“ saates Põltsamaa vallavanem Andres Vään.

Foto: Kuvatõmmis saatest