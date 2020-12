Uskumatu! „Inglite aeg“ kogus tänavu viiele abivajajale saateajaloo suurima summa 

Sellest rahast saab abi haruldase geenirikkega väike Gertu-Liina, nahahaiguse all kannatav noorteadlane Natalja, ratastoolis koolipoiss Karl-Herman, sünnitraumaga väike Jete-Lisee ja haige jala varjus elav noor ema Merlin. Toetussumma jagatakse kõigi viie vahel võrdselt.

23aastane Kärol ja 26aastane Kaspar teevad ilmselt silmad ette paljudele vanematele. Neil on kolm imetoredat last – 6aastase Nora-Liisa, 4aastase Gertu-Liina ja aastane Tõnis. Väike Gertu on aga oma õest ja vennast veidi erilisem. Tal on diagnoositud raske geneetiline haigus nimega Dravet sündroom, mis põhjustab lapsel epileptilisi krampe. Hood on juba korduvalt pannud Gertut eluohtlikku olukorda. Kuigi 10aastaselt hakkaks Gertu haigus ise raugema ja tüdruk kasvaks sellest ajapikku välja, on selle ajani vastu pidamiseks vaja ravimit, mis maksab aastas 10 000 eurot ning Haigekassa seda paraku ei toeta. Noortel vanematel pole sellist summat kuskilt võtta. Kui pisike Gertu ravimita jääb, kahjustab iga järgmine krambihoog lapse aju niivõrd, et paari aasta pärast jääb ta voodihaigeks, kes sõltub vaid oma hooldajatest. On kohutav mõelda, et ühe väikese lapse elule on külge riputatud hinnasilt…

Nahahaigusega noorteadlane Natalja

Tartus elab 32aastane Natalja, kes on heasüdamlik, imeilus ning lisaks ka väga tark naine – doktorikraadist lahutab teda kõigest aasta. Natalja on terve elu võidelnud karmi nahahaigusega ja on sellega siiani südikalt hakkama saanud. Paraku on haigus viimasel aastal näidanud oma tõelist palet ja röövinud noorteadlaselt kõik - nii armastuse, iseseisvuse kui ka elurõõmu. Natalja on aheldatud ratastooli ja kogu ta aeg kulub eluohtlike haavade hooldamisele. Natalja haigusele on ravi olemas, ent puudu jääb rahast. Praegu ei suuda noor naine tasuda isegi oma haavade sidumise eest, millele kulub kuus üle 1400 euro.

Ratastoolis koolipoiss Karl-Herman

Saaremaal kristlikus perekonnas kasvab 11aastane Karl-Herman. Vaatamata sellele, et Karl-Herman on raske sünnitrauma tagajärjel ratastooli aheldatud, on temas peidus väga nutikas ja elurõõmus noormees, kes näeb iga päev vaeva, et paari aasta pärast saaks ta esimest korda käima ega peaks enam nii palju sõltuma oma juba üsna eakatest vanematest. Üle kõige vajab teismeline poiss koju invalifti, mille abil saaks ta kodus iseseisvalt ringi liikuda. Samuti unistab Karl-Herman pisikesest jõusaalist, kuna poisi parenemisel mängib olulist rolli igapäevane töö oma lihastega. Arvestades noormehe suuri edusamme, on lootus tema paranemiseks väga suur, kuid seda vaid siis, kui me kõik üheskoos talle toeks oleme.