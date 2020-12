Tele Kasulastega vägivallatsemise eest vangi mõistetud aasta ema Malle Kobin: hoiduge kasulaste võtmisest! Toimetas Merilyn Närep , täna 21:00 Jaga: M

Malle Kobin Foto: Robin Roots

„Minu sõnum Eesti emadele on küll see, et hoiduge kasulaste võtmisest, sest te iial ei tea, mis juhtub puberteedieas,“ räägib saates „Kuuuurija“ 2013. aasta ema Malle Kobin, keda ootab ees vanglakaristus.