Milline tunnustus! Ed Sheeran jagas oma sotsiaalmeedias duetti koos eestlasest muusikuga: see tähendab minu jaoks väga palju Merilyn Närep , täna 20:33

Ed Sheeran Foto: Reuters/Scanpix

"Tulin just Piritalt taliujumast ja äkki avastasin, et mu Instagramis on toimunud tähelepanuplahvatus. Ma ei osanud üldse midagi sellist oodata," kirjeldab saates "Eesti otsib superstaari" tuntust kogunud Carlos Ukareda oma tundeid, kui sai teada, et maailmakuulus laulja on just tema videot jaganud. "See tähendab minu jaoks väga palju."