Vahur Kersna: „Ma arvan, et olen Eesti meister halbade olukordade enda kasuks keeramisel.“ 

Nädal tagasi jõudis ETVs ekraanile Vahur Kersna autobiograafiline triloogia „Jäljed tähetolmus“. Telemonument, mis pühitseb legendi pikka karjääri ekraanil, võiks paatoslikult öelda. Peategelane ise eelistab tagasihoidlikumat lähenemist. „Kuigi see saade räägib esmapilgul minust, siis tegelikult palju rohkem hoopis muust. Sest – kes olen mina? Tolmukübe kosmoses,“ muigab ta. „Minu asjad ei huvita kedagi. On naiivne arvata, et kellelegi teiste elud üldse väga korda lähevad. Inimestele on tähtis see, mis toimub nende endiga. Sestap – kui tahad kedagi ekraanil kõnetada, ei saa sa rääkida endast, sa pead rääkima temast!“ Kersna lisab, et tema eesmärk läbi aastate on olnud vaatajate mõtted veerema lükata. Nii, nagu teevad seda head sümfooniad, maalid või romaanid. „Olen öelnud, et kui saade ununeb pärast lõputiitreid, siis ei olnud tal mõtet. Õnnestunud saade alles algab pärast tiitreid.“ Autor rõhutab, et tema triloogia oli eelkõige ülevaade ajastust, ülestähendus paljude eestlaste telemälestustest. Ja jäädvustus olulistest inimestest, kes teda telet tehes saatnud on.