Müstika Muhu nõid Sirkka õpetab hirme seljatama: oma deemonitega kohtumine on ebamugav kogemus Helen Serka-Sanchez , täna 10:32 Jaga: M

GALERII

Foto: Alar Truu

Kolm aastat tagasi kolis viie lapse ema Sirkka üksinda mandrilt Muhu saarele, et tegeleda sellega, millega päriselt soovis: olla nõid. See polnud kerge otsus, sest lahti tuli öelda kõigest, mis seni tuttav – oma perest, kodust ja tööst. Miks? «Tundsin, et senine elu minu jaoks enam ei toiminud,» tunnistab nõid.