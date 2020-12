Muhu nõia Sirkka nägemus: milline on elu pärast koroonat? 

Ajakirja Nipiraamat jaanuari kaaneloos räägib Muhu nõid Sirkka Pintmann, kuidas avaldusid tema selgeltnägemise võimed. Samuti paljastab ta, millisena näeb ta elu pärast eelmise aasta koroonalaineid.

Saan öelda, et praegune situatsioon on ette määratud. Sellel oli oma aeg tulla ja ta leidis väljundiks koroonaviiruse, et leevendada inimkonna arengust tekkinud pinget. Piltlikult võiks seda võrrelda mädapunniga, mis tuleb näiteks nina peale ja on täpselt nii rõve, nagu see on.

Lihtsameelne on uskuda, et kõik läheb pärast vaktsiinide tulekut kergemaks ja saame eluga samamoodi edasi minna nagu enne.