Epp Kärsin: ma ei ole ebaõnnestunud, sest olen lahutatud, vaid vastupidi 

Epp toob näite, et 7aastasena oli ta õnnetu, kuna vanemad said aastas vaid 28 päeva puhata. "Ma ütlesin: "Issi, küll sa näed! Kui mina saan suureks, ei hakka tööl käima ja kui tahan, puhkan nii kaua kui mina tahan." Täna tegelikult võin öelda, et olen järginud seda, mis on olnud minu sees ja teengi täna seda, mis mulle kõige rohkem meeldib," ütleb Epp.

Koolitustel räägib Epp tihti ka isiklikest kogemustest, mille seast leiab ka valusamaid läbielamisi. "Olen hästi tänulik, et olen julgenud astuda välja suhtest, kus ma ei ole olnud õnnelik. Ma ei ole jäänud suhtesse kinni lihtsalt sellepärast, et ma materiaalselt ei saaks hakkama. Olen julgenud teha elus otsuseid läbi südame, mitte läbi mõistuse," sõnab ta.

"Ma ei tunne, et olen ebaõnnestunud, sest olen lahutatud, vaid vastupidi – tänu enda läbielatud valusatele kogemustele, saan täna olla kogemuskoolitaja, sest mul on nii palju lugusid ja need on kõik minu enda lood," lisab Epp, et valusad kogemused aitavadki kõige rohkem kasvada.