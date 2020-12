Mõtle sügavalt järele - kas sinagi oled autoseksuaal? 

41aastane sekspomm tahab ilmselt Gwyneth Paltrow'le kanna peale astuda - Hollywoodi näitlejanna elustiiliveebi ja -poe GOOP konkurendiks on ilmunud Kourtney POOSH, kus kaunitar räägib erutavatest teemadest. Sel nädalavahetusel avaldas kolme lapse ema artikli autoseksuaalsusest, kus kinnitatakse, et enamik meist on vähemalt veidike autoseksuaalsed.

"See on joon, mille puhul inimest erutab tema enese erootilisus," kirjutab seksuaalterapeut Casey Tanner. "Kõigi puhul ei pruugi see küll kehtida, aga üldiselt tunneme end seksikamalt ja erutunumalt, kui tunneme, et oleme ise seksikad."