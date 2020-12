Harry ja Meghan loodavad oma Megxiti-lepingut pikemaks venitada 

Kuid The Suni väitel hoiavad Harry ja Meghan endale südamelähedastest organisatsioonidest kümne küünega kinni. Meghan toetab näiteks naiste väestamisega tegelevaid organisatsioone, kuid ka haridust ja loomade heaolu. Harry on Aafrika looduskaitseorganisatsooni ning Invictuse mängude patroon.

The Suni andmeil on kuninglikul paaril kavas jaanuaris Zoomi vahendusel kuningliku pere tuumikuga kohtuda ning seejärel tahab Harry naasta Inglismaale lepingut pikendama.

The Suni andmeil on Harryl ja Meghanil kavas Inglismaad külastada ka aprillis, mil kuningannal täitub 95 eluaastat, ning juunis Harry vanaisa prints Philipi 100 aasta juubeli puhul. Kindlasti on nad platsis 1. juulil, mil printsi kadunud ema Diana 60. sünniaastapäeva puhul avatakse Diana monument.