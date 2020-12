VÕLTSAKTSENT JA VALENIMI: Alec Baldwini naine on aastaid oma päritolu kohta valetanud! 

Eelmisel nädalal levisid sotsiaalmeedias väited, et kaunis joogatreener ja sotsiaalmeediastaar (36), kes tõi mõni kuu tagasi ilmale viienda lapse, on aastaid oma päritolu kohta valetanud. Varasemad teleesinemised näitasid, et ta on rääkinud hispaania aktsendiga, kuid hiljutises Instagrami videos polnud sellest jälgegi. Mitu endist klassikaaslast astus esile ja kinnitas, et Hilaria pole sündinud mitte Mallorcal, nagu ta on väitnud, vaid USAs Bostonis.