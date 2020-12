ÜLEVAADE | Tuntud inimesed, kes on põdenud koroonaviirust 

Hannes Hermaküla

Septembris koroonaviiruse läbi põdenud „Ringvaate" reporter Hannes Hermaküla rääkis Õhtulehele, et mingeid selgelt koroonale viitavaid sümptomeid tal ei tekkinudki. „Praegu köhatan aeg-ajalt, päris köhaks on seda liiga palju nimetada. Muidu on tervis täiesti normaalne," ütles Hermaküla toona.

Kui telereporterit kummaline lihasvalu vaevama hakkas, ei osanud ta koroonat küll kahtlustada. „Päev enne haigestumist olin mitu tundi õues tormi käes olnud ja haigusnähtusid pidasin tavaliseks külmetuseks,“ rääkis Hermaküla. Lihasvalu kadus nädalavahetusega, aga igaks juhuks, ehkki mingeid muid sümptomeid ei olnud, otsustas ta enne tööle minekut ikkagi testi teha, mis osutuski positiivseks.

Hannes Hermaküla Foto: Stanislav Moshkov

Lembit Öpik

Inglismaal elavat Eesti juurtega poliitikut, Briti parlamenti kuulunud Lembit Öpikut tabas koroonaviirus oktoobri lõpus, „Vannist välja tulles tabas mind ühtäkki jõuetus. Tundus, nagu oleks kogu enesetunne äkki nulli läinud. Olin ülikurnatud, higistasin, mul oli päris kindlasti palavik ja pea käis ringi. Teadsin, et see on Covid. Mind testiti järgmisel päeval ja loomulikult oli see positiivne,“ rääkis Öpik Daily Mailile.

Et mehe perekond elab koos temaga Lõuna-Londonis, oli mees kindel, et ka pereliikmed on viiruse saanud. „Sabina köhis, tema ema köhis. Mu maja oli Covidit täis. Kõiki testiti ja kõigil oli viirus, kuigi Angelinal (tütar - toim.) ei olnud sümptome, ta tundis end hästi ja oli energiline. Angelina vanaema aga viidi kunstlikku koomasse ja ta oli hingamisaparaadi all. Ta oli tõesti raskelt haige.“