Estonia katastroofis hukkunud Eurovisioni staarilt ilmus uus laul 

Pierre'i poeg Ludvig oli isast ilma jäädes vaid üheksa-aastane. Temagi tegutseb muusikuna. Expressenile antud intervjuus rääkis Ludvig Isacsson, et isast jäi maha hulgaliselt avaldamata palu ning demosid. Poeg otsustas laulu "Jul i Sahara" ("Jõulud Saharas") välja anda. "Lõpptulemus tuli väga hea. Laulan ise teisi hääli ja isaga koos on imetore laulda. Otsekui oleks ta jälle elus."

Ludvigi ema lahkus siitilmast suvel. Varsti pärast seda ilmus kõmuline Estonia-teemaline dokfilm. "Sügis on olnud üsna tormiline ja just seetõttu on olnud tähtis viia lõpule see, mida isa teha ei saanud," ütleb poeg, kes loodab Pierre'i muusikat edaspidigi avaldada.