Piret-Järvis Milder lapse kaotamisest: kanda poega viis kuud oma kõhus ja siis temast ilma jääda on kirjeldamatult valus 

“Kanda armastatud ja väga oodatud poega viis kuud oma kõhus, tunda ta liigutusi, unistada elust koos temaga, ning siis tast ilma jääda – see on kirjeldamatult valus," räägib Piret.

Naine tunnistab, et kaotusest aitasid tal üle saada Egert, vanemad ning ta enda töö ja tegemised. “Sellise läbielamise järel tahaks kõigele käega lüüa, kuid mind aitas leinaga toime tulla just see, et ma ei lubanud endal nurka konutama jääda. Ma ei läinud oma mulli, ei isoleerinud end maailmast ega Egertist," kirjeldab Piret, et ta jätkas oma tavapärast elu ega jäänud koju leinama.