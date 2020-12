KUHU JÄI ESIMENE LEEDI? Donald Trump poseeris tütre pere jõulufotol ilma abikaasata 

Melania Trumpi ja tema kasutütre Ivanka suhted on olnud väidetavalt läbi aja pingelised ja õhus on olnud alati tunda daamide omavahelist konkurentsi.

USA esileedi endine assistent ja südamesõbranna Stephanie Wolkoff väitis oma paljastusteraamatus, et Trumpide abielu on vaid tehing ning neil on Valges Majas eraldi magamistoad. Melania teise eksassistendi Omarosa Manigault Newmani väitel on 15 aastat kestnud abielu põhimõtteliselt läbi. „Melania loeb minuteid, mil Donald on viimaks ametist prii ja ta saab lahutuse sisse anda,“ vahendas Daily Mail novembris.