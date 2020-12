Räpipunt 5Miinust lasteaias esinemisest: väikesed poisid ja tüdrukud võtsid ritta ja hakkasid "Aluspükse" laulma 

Räpipunt 5Miinust. Foto: Robin Roots

Ansambel 5Miinuse liikmed ütlesid ERR-ile antud intervjuus, et pärast hittloo "(ei ole) aluspükse" ilmumist said nad aru, et neid teab nii 85aastane kui viieaastane ning ühel päeval esinesid nad lausa lasteaias, vahendab Menu