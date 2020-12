Kirjanikud nõuavad uut hääletust Peeter Helme osas: ta on kirjaniku ametit kilbina kasutades püüdnud oma käitumist õigustada 

"Lugupeetud Eesti Kirjanike Liidu esimees Tiit Aleksejev ja Eesti Kirjanike Liidu eestseisus



Oleme veendunud, et Peeter Helme on oma tegevusega rikkunud Eesti Kirjanike Liidu põhikirja p. 10c (EKL liige ei tohi oma tegevuse ja käitumisega kahjustada EKL mainet) ning meile on arusaamatu EKL eestseisuse otsus jätta lapseealise seksuaalses ahvatlemises süüdi mõistetud Peeter Helme liidust välja arvamata. Peeter Helme ei ole vabandanud, selle asemel on ta kirjaniku ametit kilbina kasutades püüdnud oma käitumist õigustada.