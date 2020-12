Henrik Kalmet olukorrast teatrimaastikul: vabakutseliste sissetulek kukkus täiesti nulli 

"Kui kunsti- ja kultuurivaldkonda vaadata, siis kõige rohkem said ju pihta vabakutselised. Ehk selles mõttes ma arvan, et teatri seis ei ole üldse nii hull, me oleme saanud edasi teha. Aga ma näen ka teatris ja mujal vabakutselisi inimesi, kelle sissetulek reaalselt kukkus täiesti nulli," kirjeldas näitleja.

"Me ei ole suutnud riigina läbi viia siiamaani seda, et vabakutselistel kultuuritöötajatel, kellel tegelikult on kõrgharidus, kes kuuluvad ametiühingutesse ja alaliitudesse, et neil oleks tervisekindlustus näiteks," märkis Kalmet ja lisas, et see on asi, mille eest peaks võitlema.