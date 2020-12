JÕULUKS HAIGLAST KOJU! Uhke isa Meelis Tomson sai beebi oma embusesse 

"Blogisin just, et mõelda vaid, kui ma oleks sellel hetkel LIVE’i teinud, siis mida oleks inimesed mõelnud. On mingi meesindiviid, kes lihtsalt nutab. Laps teeb "vääks" ja isa nutab. Naine kallistab ja abikaasa hakkab jälle nutma. Paljud ei pruugigi seda võibolla mõista, aga lihtsalt minu jaoks oli see hetk nii ilus ja oluline. Ma olin justkui päästetud. Ilmselt iseenda mõtetest ja emotsioonidest. Minu pere oli taas kodus. Minu juures ja ümber. Minul ei jää nüüd muud üle, kui nende eest hoolitseda ja neid armastada. Ja ma loodan, et selles ma ei põru," jätkab mees emotsionaalset sissekannet.