Inimesed Maria Klenskaja on end eluaeg tööle pühendanud: ma pole isegi dekreedis olnud Eesti Naine , täna 16:33 Jaga: M

Maria Klenskaja Foto: Teet Malsroos

„Kõik oli tööle pühendatud, kahjuks, ja perele mitte nii palju. Ma pole isegi dekreedis olnud, ma ei teadnud, et selline asi üldse olemas on,” räägib näitlejanna Maria Klenskaja Eesti Naise intervjuus, et on end terve elu tööle pühendanud.