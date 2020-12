Diana tunnistas, et poeg William on temalt pärinud inetu jõulukombe 

"Ükskõik millise kujuga karp pole eales minu käest pääsenud," kirjutas Diana 1985. aastal kirjas sõbrale. "Kardan, et William on emalt selle hirmsa kombe pärinud - leian kõige veidramatest kohtadest lahti harutatud kingipaberit."

1990. aasta kirjas kinnitas printsess, et nii William kui ka noorem poeg prints Harry jumaldavad jõulupühi. "Silmapiiril paistvad jõulud on poisid elevile ajanud ning nad on kogu elamise läbi otsinud, et neile määratud kingitusi leida!"