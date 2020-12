VIDEO | Moekunstnik Annika Kiidron: minu kollektsiooni vastu tuntakse huvi ka Hollywoodis 

"On olnud täiesti hull aasta," tunnistab Annika saates "Aasta säravaimad tähed". "Ma ei oodanud seda ja ei ole enda sees veel päris täpselt aru saanud, mida see mulle või mu kunstnikutulevikule tähendab."

Tema viimase kollektsiooni vastu on huvi tuntud isegi Hollywoodis! "Täiesti tundmatute disainerite autoriloomingut tahetakse punasele vaibale panna selga noortele säravatele näitlejatele." Annika aga ütleb, et kuna tema kollektsioon on maailmas nii suure tunnustuse saanud, ei ole ta nõus sellest sõrmenipsuga loobuma ja kohe kulleriga teele saatma. "Enne peab olema mingi kokkulepe, et kui palju nad maksavad või kuidas see pärast minuni tagasi jõuab."

Annika ütleb, et ta on moekunstnik olnud väikesest peale, kuid siiski teab Eesti laiem avalikkus teda hoopis omaaegsest tõsielusaatest "Baar". "Kõik on teinud 20. eluaastates asju, mille üle nad ei ole absolutuselt uhked ja õnnelikud," meenutab Annika seda kogemust. Aastaid saatis teda hüüdnimi Baari-Annika. "Kindlasti pole see asi, mille oma CV-sse paneksin ja kellena ennast tutvustaksin, aga on paratamatu, et see oli," tõdeb ta.