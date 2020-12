Nolan kartis, et eestlased jätavad ta juba pärast esimest „Teneti“ võttepäeva maha 

Režissööri sõnul on Hollywoodi suurprojektide puhul tavaline, et taustale palgatud inimesed tulevad esimesel päeval võtteplatsile suure innuga. „Ja siis, kui nad näevad, kui igav võib filmimine olla, järgmisel päeval nad enam kohale ei ilmu,“ rääkis Nolan. „Aga need tüübid olid pühendunud,“ kiitis ta ligi 3000 võtetel osalenud eestlast.

„Minna linna juurde ja öelda: „Kuulge, me tahame keset päeva panna kolmeks nädalaks kinni teie kõige tihedama liiklusega maantee,““ rääkis Nolan Laagna teel toimunud võtetest. „Aga nad läksid sellega kaasa. Me saimegi terved päevad seda teed kasutada ja panime kokku mõned päris karmid trikid, milleks pidime terve piirkonna tühjaks tegema.“

„Enne kui me selle stseeni filmimiseni jõudsime oli igasugu vestlusi: kui kõrge on see veok, kui madalad teesillad, kas me peame rehvidest õhku vähemaks laskma? Aga kõik mahtus ära,“ meenutas Nolan. „Saime kokku panna stseeni, mis näeb erakordselt ohtlik välja. Seda polnud lihtne filmida, aga see oli väga turvaline.“