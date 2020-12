GALERII | „Jõulutunneli” kõigi aegade rekord! Vähiravifondile Kingitud Elu on annetatud üle poole miljoni euro

"See on üks alandlikuks tegev fakt, et me oleme suutnud kõiki inimesi toetada, kes meie poole on pöörunud. Keegi pole pidanud rahapuudusel vähiravifondi ukse taha jääma," kinnitas ta ja mainis, et aastate jooksul on fondi kogunenud üle 10 miljoni euro eraisikute toetuseid.