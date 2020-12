George Michaeli ekskallim tabati tema surma-aastapäeva eel kuriteolt 

George Michael’s ex was busted for smashing his way into the late pop star’s London home — just days before the fourth...

The Suni teatel oli 47aastane mees löönud akna katki, et luksuslikku elamisse sisse pääseda. "See on minu kodu. George tahtis, et ma selle endale saaksin," röökinud Fawaz politseinikele. Ühe pealtnägija sõnul jättis Fadi, kes on maadelnud uimasti- ja alkoholisõltuvusega, räbala mulje ja oli äärmiselt emotsionaalne. "Politsei üritas temaga rahulikult rääkida, aga ta aina karjus, et see on tema elamine ja et George tahtis, et see talle jääks."